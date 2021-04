El escritor italiano Federico Moccia, autor del fenómeno editorial "A tres metros sobre el cielo", ha lanzado su primera colección de libros infantiles, titulada "Beniamina Wood".

Según ha confesado el propio autor, "me he acercado cada vez más a la narrativa infantil y adolescente, gracias a todas las lecturas que hago para mis hijos, que son de dos edades distintas, un chico y una chica, y eso me ha permitido explorar más puntos de vista y todas las tipologías y modalidades de narrativa que les fascinan, desde los libros a los tebeos, desde el cine al teatro".