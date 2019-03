Una visitante observa la obra "Even if you can´t hear" 2016, del artista estadounidense Joseph Grigely, esta mañana en la feria ARCO 2019 en Madrid.- EFE

A un día de que ARCO 2019 cierre sus puertas, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid ha presentado hoy las líneas generales de su próxima edición, que dirigirá Maribel López, quien augura un 2020 "emocional y político" con una feria dedicada no a un país, sino al cubano Félix González-Torres.

ARCO 2020 se celebrará en los pabellones 7 y 9 de Ifema del 26 de febrero al 1 de marzo, y mantendrá su voluntad de innovación e investigación y volverá a incorporar como tema central no un país, sino un concepto: "It's Just a Matter of Time" ("Es solo cuestión de tiempo"), desde el que se observarán prácticas artísticas a partir de la obra de Félix González-Torres (Guáimaro, Cuba 1957 -Miami, Estados Unidos 1996).