El escritor Félix J. Palma, autor de "El mapa del tiempo" o "El abrazo del monstruo", y que ahora ofrece sus claves para enfrentarse a la página en blanco en "Escribir es de locos", considera que "la escritura, como arte, tiene una parte de talento y otra de técnica".

En una entrevista con EFE, Palma señala que "el talento no se puede enseñar, hay que traerlo de fábrica, pero la técnica sí", y aún va más lejos al afirmar: "El talento sin la técnica no serviría de nada, pues necesita de la técnica que lo dirija, que lo encauce para que no se desborde, para que tenga un rumbo".