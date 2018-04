Fernando Alfaro revisa en su último disco 30 años de música en los que, primero junto a Surfin' Bichos y después con Chucho o en solitario, se ha erigido en cimiento del "indie" nacional, aunque él, desde su modestia, quiera permanecer ajeno a la medida de su leyenda.

"No suelo pensar mucho en esos términos. Me lo dicen tantas veces que algo habrá, pero en el día a día, frente al espejo, no me veo muy leyenda. Solo puedo decir que siempre que hago una canción, acabo razonablemente satisfecho", señala en una entrevista con Efe tras la reciente edición de "Sangre en los surcos" (Universal).