Fotografía cedida por Teatro On Screen Fest donde aparece Marilyn Romero, directora del festival virtual de teatro hispano de Miami. El primer festival virtual de teatro hispano de Miami, denominado Teatro On Screen Fest, que conecta vía Facebook Live a compañías de siete países a partir de este jueves, es un "salvavidas, un aliciente" durante la pandemia de COVID-19, afirma su directora, Marilyn Romero. EFE/Teatro On Screen Fest