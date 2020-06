Fotograma cedido por el Festival de Cine de Miami (MFF) del documental "When Liberty Burns" EFE/Dudley Alexis /Festival de Cine de Miami

Miami 1980. Los policías acusados de la muerte de un afroamericano que estaba bajo su custodia son absueltos y estallan graves disturbios. Cuarenta años después, Dudley Alexis, director de un nuevo documental sobre el caso de Arthur McDuffei, afirma que "poco ha cambiado para la comunidad de raza negra".

"Sigue habiendo abusos de la comunidad afroamericana. Si miras los arrestos de la ciudad sigue habiendo muchos más arrestos de población negra que otro tipo de grupo demográfico. No me gusta decir que las cosas han cambiado mucho porque seguimos protestando por lo mismo, seguimos marchando por lo mismo, seguimos reclamando lo mismo", señala a Efe el director de "When Liberty Burns".