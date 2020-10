Cuatro películas, entre ella la española "Klaus", de Sergio Pablos, y la francesa "Josep", de Aurel, con participación española y belga, han sido nominadas a mejor largometraje de animación de los Premios de Cine Europeo, anunció hoy la Academia de Cine Europeo (EFA), con sede en Berlín.

Los otros dos filmes nominados son la franco-danesa "Calamity", de Rémy Chayé, y la rusa "The Nose Of The Conspiracy Of Mavericks", de Andrey Khrzhanovsky.