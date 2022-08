El grupo Derby Motoreta's Burrito Kachimba durante su actuación este domingo con "Hilo negro Tour" en el Zentral de Pamplona en la última jornada del festival Flamenco on Fire. EFE/Villar López

El cantaor Israel Fernández y el guitarrista Diego del Morao durante su actuación este domingo en el Baluarte de Pamplona con "Opera Flamenca" en la última jornada del festival Flamenco on Fire. EFE/Villar López

El festival Flamenco On Fire se despidió este domingo de Pamplona en una última jornada muy especial con dos citas que han colgado el cartel de "no hay billetes", la vuelta del ciclo nocturno "Tablao on Fire" después de dos años y la celebración de las últimas actuaciones en patios y balcones.

Durante cinco días el flamenco se ha convertido en el centro de atención de los navarros y visitantes, muchos de los cuales se han acercado a las diferentes salas y teatros que han sido sede de numerosas actuaciones y otros han salido a las calles y casi sin darse cuenta han acabado levantando la cabeza y mirando hacia algún balcón que hacía de escenario para los artistas.