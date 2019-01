La bailaora Anabel Veloso (c), el guitarrista Raúl Rodríguez (i) y la artista Ana Crismán (d) participan hoy, en la feria de la Asociación de Artistas Profesionales del Espectáculo (APAP), que se realiza en diversos teatros de Nueva York (EE.UU.).EFE

La danza contemporánea de Raquel Madrid y el flamenco de Anabel Veloso se subirán hoy al escenario del Teatro Repertorio de Nueva York para mostrar sus obras en el marco de la Feria de Artes Escénicas de Nueva York, que reúne a profesionales y programadores de más de 30 países.

"Es algo que me dicen hacer hace 20 años, cuando empecé, y nunca me lo hubiera creído, sinceramente, es algo que me lo tengo que repetir muchas veces", asegura a Efe Raquel Madrid poco antes de su actuación.