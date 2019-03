La banda británica de indie rock Florence and the Machine, liderada por la cantante Florence Welch, desembarca esta noche en el Palau Sant Jordi de Barcelona para presentar su disco "Hig as hope". EFE

