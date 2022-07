El público del Mad Cool se rinde, casi en su totalidad y durante su penúltimo día, a una vibrante Florence Welch en Florence And The Machine, única cabeza de cartel femenina del día, que hoy ha recibido a Los Pixies, el español Guitarricadelafuente o Kings of Leon con un aforo completo.

Por tercer día consecutivo, el festival Mad Cool agotaba sus entradas con un aforo de 70.000 asistentes que, a las doce y media de la noche, se congregaban bajo el escenario principal esperando la actuación Florence And The Machine y una Florence Wellch que vertía su voz; contundente y entre reminiscencias de soul, pop y rock alternativo.