La banda británica Florence + The Machine se entregó hoy a su público en su regreso al NOS Alive portugués, que sirvió para presentar su último álbum de estudio, "Dance Fever", y rememorar grandes éxitos como "Shake it out" o "Dog days are over".

Florence Welch salió al escenario en una noche calurosa cuando el termómetro aún marcaba 30 grados, pero enseguida hizo subir todavía más la temperatura entre un público que le devolvió toda la energía que puso para presentar su música.