La banda "Queens of the Stone Age", durante un concierto, en una fotografía de archivo. EFE/Tamara Rozas

El festival Mad Cool 2022, que recuperará la actividad tras dos años de parón a causa de la pandemia de covid-19, ha anunciado este miércoles la inclusión a su oferta de dos nuevos cabezas de cartel, Florence + The Machine y Queens Of The Stone Age.

No son las únicas novedades, ya que la organización también ha desvelado que actuarán Nathy Peluso, Chvrches, Haim, Glass Animals, Natos y Waor, Lucy Dacus y Flume, así como que sumarán una jornada más a su celebración hasta celebrar cinco días de música, coincidiendo con su quinto aniversario.