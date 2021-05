19 may. 2021

EFE Miami 19 may. 2021

El Museo de Arte de Boca Ratón (Florida) acogerá a partir del 16 de octubre la exposición "Machu Picchu and the Golden Empires of Peru", que combinará la experiencia inmersiva digital con una exposición tradicional de casi dos centenares de piezas de arte traídas desde el país andino.

Boca Ratón, a unos 70 kilómetros al norte de Miami, será el punto de partida de la gira mundial de esta exposición organizada por World Heritage Exhibitions y Cityneon con el apoyo del Gobierno y el ministerio de Cultura de Perú y en alianza con la asociación Inkaterra, según se anunció hoy en la sede del Museo de Arte.