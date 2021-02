Foo Fighters, Jay-Z y Tina Turner figuran entre los 16 artistas y grupos nominados a entrar este año en el Salón de la Fama del Rock & Roll, señaló este miércols la institución en un comunicado.

Junto a estos tres nombres también aparecen como candidatos Mary J. Blige, Iron Maiden, The Go-Go's, Rage Against the Machine, Kate Bush, Devo, Chaka Khan, Carole King, Fela Kuti, LL Cool J, New York Dolls, Todd Rundgren y Dionne Warwick.