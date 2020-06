Una familia finesa desaparecida en Fuengirola, una anciana encontrada en su cama donde lleva fallecida varias semanas y un caso de drogas sin resolver son las bases sobre las que se asienta "Kosta", el regreso a la pequeña pantalla de Fran Perea en la que ha sido su "mejor experiencia televisiva".

"Yo creo que es el rodaje que más he disfrutado de todos en los que he participado, la mejor experiencia televisiva que he tenido ha sido esta", asegura en una entrevista con Efe sobre una serie que se estrena este jueves en Orange TV.