El actor inglés Freddie Highmore, conocido por la serie "The good doctor", protagonizará "Way down", la nueva película de Jaume Balagueró cuyo rodaje tendrá lugar entre abril y julio en localizaciones de Madrid, la costa española e Inglaterra, según ha informado hoy Telecinco Cinema.

El director de la saga REC se pasa al thriller de acción con una historia sobre un brillante ingeniero con un plan para atracar un banco inexpugnable aprovechando la atención acaparada por la celebración de la final de fútbol más esperada.