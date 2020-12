Fotografía cedida por Warner Bros donde aparece la actriz Gal Gadot como Wonder Woman, durante una escena de la película "Wonder Woman 1984", en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Clay Enos /Warner Bros

Ningún enemigo ha sido tan temible para Wonder Woman como la pandemia. Tras retrasar su estreno en tres ocasiones, Gal Gadot presenta por fin "Wonder Woman 1984" y admite a Efe que todavía no es consciente del icono feminista en que se ha convertido este personaje para millones de personas.

"Con la perspectiva del tiempo, igual dentro de 30 años, echaré la vista atrás y diré: 'Oh, eso es lo que logré'", ironizó.