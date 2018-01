Gary Oldman ("Darkest Hour") y Denzel Washington ("Roman Israel, Esq.") obtuvieron hoy la nominación como mejor actor en la 90 edición de los Óscar, informó la Academia de Hollywood.

Sus rivales en esa categoría serán Timothée Chalamet ("Call Me by Your Name"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread") y Daniel Kaluuya ("Get Out").