El filme "Genèse" (Génesis), de Philippe Lesage, se ha alzado hoy con la Espiga de Oro de la 63 edición de Seminci, en la que "The Miseducation of Cameron Post", de Desiree Akhavan, y "A la vuelta de la esquina", de Thomas Stuber, se han llevado la Espiga de Plata en un premio otorgado ex aequo.

El premio para el mejor actor ha sido para Thèodore Pellerin por su interpretación en "Gènese"; mientras que el de la mejor actriz ha recaído en manos de Halldóra Geirhardsdóttir por su trabajo en "La mujer en la montaña", según ha decidido hoy en su fallo el jurado internacional de esta Semana Internacional de Cine de Valladolid.