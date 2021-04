Con las mismas botas que hace veinticinco años y con el sentimiento de cumplir un deber, el de saber qué fue de los niños que retrató durante el cerco de Sarajevo (1992-1995), jugando entre tanques y destrucción. Así ha viajado de nuevo a los Balcanes el fotoperiodista Gervasio Sánchez para rodar “Álbum de posguerra”, un documental que se estrena este 27 de abril en Movistar+.

“Quería encontrar a los personajes que están en mi memoria y que forman parte de las fotografías que a mí me han dado prestigio. (…) Me parece inmoral por parte de un periodista no preocuparse por los personajes de sus historias. A mí estas personas me han dado mucho, forman parte de mi esencia como ser humano”, cuenta a Efe en una entrevista telefónica.