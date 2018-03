"Get Out" se llevó hoy el reconocimiento a la mejor película en los premios Spirit, una gala en la que el chileno Sebastián Lelio, con "Una mujer fantástica", y el español Antonio Méndez Esparza, por "Life and Nothing More", dieron victorias al cine latino.

La 33 edición de los premios Spirit del cine independiente, que entrega la institución Film Independent, se celebró hoy en Santa Mónica (California, EE.UU.), solo un día antes de que el teatro Dolby de Los Ángeles acoja los Óscar.