El cantautor y exministro brasileño de Cultura Gilberto Gil canta a la vida a sus 76 años, tras superar una grave enfermedad que lo tuvo al borde de la muerte, en su nuevo disco, "Ok ok ok", el primero con canciones inéditas tras ocho años de silencio y el sexagésimo de su carrera.

"Este disco es una exaltación a mi vitalidad y a mi capacidad de volver a componer con gusto", afirmó Gil, uno de los más músicos brasileños más conocidos en el mundo, que cuenta con centenas de composiciones y siete premios Grammy, en la rueda de prensa que concedió el jueves en la ceremonia de lanzamiento del disco.