"Sin querer", afirman Ginebras haber pasado del anonimato a erigirse en uno de los grupos más chispeantes de la nueva escena musical. Cuatro razones podrían explicarlo: "la caña del rock" con vibración ochentera y letras ácidas (lo llaman "tontirrock"), visibilidad LGTB y sello femenino.

"Nos llamaron feminazis por ser una banda de mujeres", recuerdan a Efe con el humor que nunca les falta, una anécdota que, no obstante, ilustra el aún escaso número de este tipo de formaciones: "Tienden a compararnos con grupos de chicas que nos gustan, como Hinds o Cariño, pero con las que no tenemos nada que ver musicalmente. Si fuésemos hombres, eso no pasaría".