El director israelí Amos Gitai cree que "el mejor tributo" que un artista puede brindar a su país es "ser crítico" y por ello presentó hoy en Venecia dos cintas con las que aboga por la tolerancia con Palestina y denuncia el asedio de Gaza.

El autor de la premiada "Zona libre" (2005), muy comprometido con la situación en Oriente Medio, propone fuera de concurso un díptico compuesto por la breve "A letter to a friend in Gaza" y "A tramway in Jerusalen".