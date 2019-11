El torero Gonzalo Caballero, que hoy ha sido dado de alta en el hospital San Francisco de Asís de Madrid tras 25 días ingresado a causa de la gravísima cornada sufrida en Las Ventas el pasado 12 de octubre, ha confesado en rueda de prensa que según le llevaban a la enfermería llegó "a asumir" su muerte.

"Notaba cómo me iba apagando y me quedaba sin respiración, también sentía el grifo de sangre caliente sobre la mano con la que, casi inconsciente, trataba de taponar la herida; es muy duro decirlo pero llegué a asumir que me iba, por eso mis últimas palabras antes de dormirme fue que le dijeran a mi madre que la quería mucho", ha relatado un emocionado Caballero.