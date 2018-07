Pharrell Williams, escondido tras las siglas N.E.R.D., y miembros de Rage Against the Machine, Public Enemy y Cypress Hill, unidos bajo el nombre de Prophets of Rage, han agitado hoy el festival Cruïlla, con sendas descargas de rap rock.

El éxito de la noche lo han protagonizado, sin duda, Prophets of Rage, que ha salido al escenario con toda la rabia que su nombre indica y ha hecho enloquecer al público desde el minuto uno.