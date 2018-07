El cantante de jazz estadounidense Gregory Porter (c), durante el concierto ofrecido esta noche en el Teatro Real, en Madrid, en el que ha homenajeado a Nat King Cole, protagonista de su último disco "Nat King Cole & Me", en el que interpreta los temas que más le han marcado del intérprete y pianista. EFE/Kiko Huesca

El músico estadounidense Gregory Porter se ha ganado esta noche a pulso los repetidos aplausos del público del Teatro Real en un concierto con doble bis en el que ha realizado un repaso a su trayectoria musical, con varios temas de anteriores álbumes y de su nuevo trabajo, "Nat King Cole and Me".

La Sala Principal del Teatro Real, en el marco del Universal Music Festival, ha sido el escenario escogido para recibir a Gregory Porter, que ha afirmado sentirse "muy feliz de estar aquí", antes de anunciar a su público que primero interpretaría varios temas de sus álbumes "Liquit Spirit" y "Take Me to the alley", ganadores en 2014 y 2017 respectivamente del premio Grammy a Mejor Álbum Vocal de Jazz.