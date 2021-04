Nick Cave ha anunciado hoy el lanzamiento de un sencillo titulado "Grief" ("duelo", en español), fruto otra vez de su colaboración con el también músico Warren Ellis y que resulta especialmente curioso porque nació de la respuesta a una seguidora acerca del dolor por la muerte de su hijo.

Editado por sorpresa como un sencillo de 7 pulgadas (de momento no está disponible en formato digital), contiene los cortes "Letter To Cynthia" y "Song For Cynthia" y tiene su origen en un mensaje publicado en la web The Red Hand Files, en la que el líder de los Bad Seeds atiende a su público.