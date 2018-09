El director Luca Guadagnino provocó hoy división de opiniones en la Mostra con su perturbadora "Suspiria", una revisión del clásico de terror en la que retrata lo "terrible" de la feminidad y de las relaciones entre personas.

Guadagnino (Palermo, 1971) compite por el León de Oro con esta adaptación de la obra de Dario Argento de 1977, con la que dividió a la crítica en su estreno entre aplausos y abucheos, y con la que se aleja de la estética luminosa de "Call me by your name" (2017).