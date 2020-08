El cineasta italiano Luca Guadagnino mostrará en el próximo Festival de Venecia el cortometraje que rodó durante los meses de confinamiento, titulado "Fiori, fiori, fiori!" (¡Flores, flores, flores!), anunciaron hoy sus organizadores.

Por otro lado el realizador, autor de adaptaciones como "Call me by your name" (2017) o "Suspiria" (2018), ya había anunciado que estrenaría en la Mostra fuera de concurso su documental sobre el modista y zapatero Salvatore Ferragamo.