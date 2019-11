El cineasta Robert Guédiguian vuelve a la crítica social en su nuevo filme, "Gloria Mundi", una película sombría e irritante que se estrena en salas comerciales este viernes y en la que el francés no deja hueco para que entre la luz.

"Me saca de quicio lo que ocurre hoy en día, me pone rabioso", comenta el veterano director en una entrevista con Efe realizada en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla, como explicación a esa oscuridad que rezuma "Gloria Mundi": "Me ha salido negra, y en el cine negro no hay esperanza", afirma.