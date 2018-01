El mexicano Guillermo del Toro consiguió hoy el trofeo al mejor director en la 75 edición de los Globos de Oro por su trabajo en "The Shape of Water".

En esa categoría competía frente a Steven Spielberg ("The Post"), Ridley Scott ("All the Money in the World"), Christopher Nolan ("Dunkirk") y Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri").