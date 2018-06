El ministro de Cultura, José Guirao, ha dicho hoy que "le encantaría" que bajo su mandato se llevase la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla, cuyo proyecto técnico está redactado desde 2005.

En declaraciones a periodistas en Sevilla antes del inicio de la gala de entrega de los premios Max de las Artes Escénicas, Guirao ha dicho que no sabe si será el ministro que consiga esa ampliación: "Me encantaría, pero no sé, no lo sé, pero lo intentaremos".