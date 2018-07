Entrevista al director Gus van Sant, que llevará este viernes a los cines la vida del irreverente dibujante John Callahan en "No te preocupes, no llegará lejos a pie", Hace más de 20 años que Gus van Sant quería hacer esta película. "No te preocupes, no llegarás lejos a pie" llega este viernes a los cines la vida de su compatriota que, a través de sus viñetas, se dedicó a "poner a prueba" los límites del humor. EFE