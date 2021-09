Lucile Hadzihaililovic regresa a San Sebastián para presentar "Earwig", una original adaptación de la novela del mismo título del escritor y también escultor y artista de performance Brian Catlin, que ha colaborado con los coguionistas: la propia directora y el también productor Geof Cox.

"Leí la novela cuando aún no se había publicado, y me pareció fascinante, muy misteriosa, muy rica, y con elementos que me hacían sentir muy cerca de esa historia, pero transitando territorios que yo no conocía. Aquí -detalla la directora-, el protagonista es un hombre, es el contracampo de mis demás proyectos".