El tema "As It Was" de Harry Styles se alza este verano con el primer puesto de los temas más escuchados este verano en Spotify, una lista con gran presencia de la música latina gracias al puertorriqueño Bad Bunny que se lleva cinco de las diez primeras posiciones.

La lista mundial de canciones del verano de la plataforma ha sido realizada con datos recogidos entre el 29 de mayo y el 29 agosto.