EFE Cannes (Francia) 18 may. 2022

El director francés Michel Hazanavicius brinda un homenaje al cine y al amateurismo con "Coupez!", una comedia de zombies con la que ha vuelto a Cannes para inaugurar el festival de cine fuera de competición.

El filme es un remake del japonés "One cut of the dead" (2017), de Shinichirou Ueda, y sigue a un cineasta frustrado (Romain Duris) en el tortuoso rodaje de una cinta de serie B en el que se está dispuesto a todo para conseguir la mayor veracidad del elenco.