Fotografía tomada en septiembre de 2019 en la que se registró a miembros del elenco de la serie televisiva "Game of Thrones", durante la entrega de los Premios Emmy, en Los Ángeles (California, EE.UU.). EFE/Nina Prommer/Archivo

HBO comenzó este lunes la fase de producción de "House of the Dragon", la primera secuela de "Game of Thrones" (Juego de Tronos) cuyo estreno está previsto para 2022 y dará inicio a una saga de ficciones derivadas.

La serie compartió este lunes una fotografía de la primera lectura de guión en su perfil de Twitter, en la que aparecen sus futuros protagonistas, Paddy Considine, Olicia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith y Stebe Toussaint, entre otros.