La dramaturga Helena Pimenta (Salamanca, 1955) regresa al universo del inglés William Shakespeare con "Noche de reyes", una comedia "deliciosa", juguetona, donde el amor es el protagonista, "un texto muy adecuado para este momento, propone la risa y la idea de renacer, de levantarse de nuevo".

"Este título lo tenía pendiente. Shakespeare ha sido mi gran maestro ausente y siempre presente. Vuelvo a él y no me defrauda. Cada día me ofrece nuevas sorpresas", ha señalado este miércoles en rueda de prensa Helena Pimenta, que ha explorado escénicamente al escritor inglés desde 1986.