Mujeres desnudas, escultóricas, a veces dominantes y otras convertidas en objeto sexual. Las fotografías de Helmut Newton (1920-2004) generaron tanta fascinación como rechazo. Un documental que llega hoy a los cines da voz a algunas de las mujeres que posaron para él, desde Grace Jones a Charlotte Rampling, Isabella Rossellini o Claudia Schiffer.

"Helmut Newton: The bad and the beautiful", dirigido por Gero von Boehm, celebra el centenario del nacimiento del icónico fotógrafo de moda dando la vuelta al objetivo, de modo que son algunas de sus modelos quienes componen el retrato de un hombre al que definen como complejo, provocador, subversivo y con un gran sentido del humor.