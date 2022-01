Gonzalo Hermida no podrá actuar en la final de Benidorm Fest que se celebra este sábado por la noche para elegir al candidato español de Eurovisión 2022 al haberse mantenido su resultado positivo en covid-19 en el test de antígenos realizado esta mañana.

"No puede ser, como era de esperar, pero estoy feliz por todo lo que me ha dado y me está dando este maravilloso Benidorm Fest. Me quedo con unas ganas increíbles de cantar y poner mi corazón en ese escenario", ha anunciado el propio músico gaditano en sus redes junto a una imagen del dispositivo de análisis.