El artista estadounidense de raíces cubanas Hernan Bas posa delante de su obra "Sorting out Andy" que forma parte de su exposición "A Brief Intermisión" y que se expone en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC), en su primera exposición en un museo español. EFE

El artista estadounidense de raíces cubanas Hernan Bas posando delante de su obra “The party is over (clamming up)” que forma parte de su exposición "A Brief Intermisión" y que se expone en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC) en su primera exposición en un museo español. EFE