El ensayista Jordi Gracia construye gracias al archivo de Anagrama y de la mano de su fundador, Jorge Herralde , "una biografía" de este sello independiente en "Los papeles de Herralde", un editor que confiesa que no se habría sentido "cómodo" si hubiera formado parte de un gran grupo editorial. En la imagen Jorge Herralde posa durante una entrevista con Efe, en la que señala que si Anagrama hubiera estado en el seno de un gran grupo puede que su editorial hubiera sido igual, pero a continuación añade: "No me habría sentido cómodo, y lo digo por muchas anécdotas y cosas que he sabido". EFE/ Alejandro García

