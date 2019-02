Casi cuatro meses después de asumir la presidencia de la SGAE, José Ángel Hevia se tendrá que someter a la votación de una moción de censura después de que 18 miembros de la junta directiva hayan solicitado la convocatoria de una reunión extraordinaria de esta para elegir nuevo presidente.

"Se ha aprovechado una fisura por intereses personales y esa figura ha sido aprovechada por otros colegios y la ambición y las ansias pueden más que la estabilidad en un momento. Es muy lícito, pero me voy con la conciencia muy tranquila y el orgullo de no haber cedido a esos intereses", ha dicho a Efe Hevia, aunque no ha querido dar más detalles ni nombres por creer "que solucione nada ni que sea elegante".