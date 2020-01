La película "El prófugo", de la directora argentina Natalia Meta, competirá por el Oso de Oro de la 70 edición de la Berlinale, que incluirá asimismo el filme "The roads not taken", interpretada por el actor español Javier Bardem.

Ambos títulos han sido seleccionados entre el total de 18 películas a competición, que fueron presentadas hoy por el director artístico del festival, Carlo Chatrian.