"Capitana Marvel", una de las películas más esperadas del año llega la próxima semana a la cartelera estadounidense y la industria la espera como maná del cielo debido a los pobres resultados de recaudación durante los dos primeros meses de 2019.

La taquilla estadounidense acumuló unos 1.400 millones de dólares hasta el 25 de febrero, un 27,7 por ciento menos que en el mismo periodo durante 2018, y el mayor estreno hasta ahora llegó de manos de la cinta de animación "How to Train Your Dragon: The Hidden World" (¿Cómo adiestrar a tu dragón, 3), con 55,5 millones.