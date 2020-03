El mundo de la cultura se está volcando para que todo el mundo disfrute en lo posible y cumpla el #Yomequedoencasa y cada día hay ofertas de lo más variado. Hoy podremos escuchar la música de Miley Cirus o a Luz Gabás hablar de sus libros y disfrutar de Mario Casas y Javier Gutiérrez en "Hogar".

-- Miley Cirus y otros artistas en #BrightMinds

Artistas como Miley Cyrus se han propuesto ofrecer un "show" diario durante toda la semana dentro de un ciclo que ha dado en llamar #BrightMinds, en el que conecta con invitados en su Instagram (instagram.com/mileycyrus). De lunes a viernes a partir de las 20:30 horas. También la francesa Christine And The Queens (https://www.instagram.com/christineandthequeens/) está ofreciendo entregas diarias en su Instagram a las 15:00h.

Está previsto asimismo que ofrezcan actuaciones DJ como Benny Benassi (10 AM PT) dentro de los Billboard Live At-Home, que acogerá además a la exintegrante de Fifth Harmony Lauren Jauregui (14:00h).

Entre las propuestas de música española en vivo más interesantes de la jornada se encuentra el directo de Cariño a las 20:00 horas como parte del alternativo Cuarentena Fest.

-- Mario Casas y Javier Gutiérrez, juntos en "Hogar"

El reflejo de una sociedad rota y materialista. Así es "Hogar", una excelente radiografía de la cruda realidad del fracaso que los hermanos David y Álex Pastor ofrecen en Netflix y a la que Javier Gutiérrez y Mario Casas ponen, como protagonistas del filme, rostro.

Un arriesgado thriller psicológico que "mantiene enganchado al espectador desde el inicio hasta el final", como ha afirmado Mario Casas, en una entrevista con Efe.

-- "Esta mierda me supera", más que una serie de adolescentes

Basada en la novela gráfica de Charles Forsman ("The End of the F***ing World"), es una serie de adolescentes y para adolescentes y mucho más. Es una oscura y delirante comedia en la que Sydney, de 17 años, trata de superar el suicidio de su padre mientras se adapta a vivir en una nueva ciudad.

Siete capítulos cortos llenos de música, de traumas adolescentes y de poderes paranormales que se puede ver en Netflix.

-- Acércate al mundo literario de Luz Gabás

Luz Gabás, la autora de "Palmeras en la nieve", publicó hace unos meses su última novela, "El latido de la tierra", de la que hablará a las 18:00 horas, en su cuenta de Instagram (@luzgabas_escritora) dentro de la campaña #keepreadingencasa del grupo Planeta.

Una novela policíaca, romántica y generacional donde reflexiona sobre la "relación sentimental" con el territorio y el pasado.

-- "Julio César" Y "El eunuco" con repartos de lujo

Pentación Espectáculos ofrece gratis en su web durante una semana y desde este 25 de marzo "Julio César", la obra con Mario Gas, Sergio Peris Mencheta y Tristán Ulloa que dirigió Paco Azorín en 2013, y "El eunuco", de Jordi Sánchez a partir de la obra homónima de Terencio, una comedia que estrenaron en 2014 Pepón Nieto, Anabel Alonso y Alejo Sauras.

-- Un paseo musical por el museo.

Todos las pinacotecas han cerrado sus puertas y han abierto las de sus exposiciones virtuales, pero lo que pocos saben es que algunos ofrecen música para acompañarlos.

El Museo Thyssen (https://open.spotify.com/user/museothyssenmad) y el Museo Picasso de Málaga (https://open.spotify.com/user/museo_picasso_malaga), cuentan con listas de música en Spotify para acompañar las visitas de sus museos: swimg de los años treinta para "Genealogías del arte" y música barroca holandesa para la exposición de Rembrandt que ya no se puede ver en Madrid.

-- Flexiones en la pared

Si las flexiones en el suelo no son lo suyo, o simplemente se quiere tonificar más esa zona, hay otra opción: Apoye las manos en la pared y sepárese -cuanto más separado más intenso será el ejercicio-, dice la psicóloga de la clínica Dorsia, Marian Barrantes.

Al igual que en el suelo, coloque sus manos a la altura de los hombros y baje hacia la pared "apretando el abdomen y procure que la espalda no se tuerza", indica un experto de la clínica Dorsia. Realice tres series de 10 flexiones.