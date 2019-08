El sexo, las drogas y el rock and roll, así, "todo junto", están en "el corner" de la vida de Ian Anderson, líder de la banda Jethro Tull desde hace 51 años: "A mi edad es muy importante cada día que se está vivo y a eso me dedico. No es nada fácil tocar tanto tiempo una música tan difícil", asegura.

El escocés (Dumferline, 1947) solo espera una cosa del único concierto que dará en España, el próximo día 15 en el Tío Pepe Festival de Jerez: levantarse por la mañana sintiéndose bien. Eso querrá decir, afirma en una entrevista telefónica con EFE, que el concierto habrá sido "como tiene que ser".