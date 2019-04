Minutos antes de recibir el Premio Cervantes 2018, la poeta uruguaya Ida Vitale ha reconocido que a quien echa de menos en estos momentos es a su marido, Enrique Fierro, fallecido hace tres años.

"Era un ayudador, sin él no habría hecho muchas de las cosas que he hecho, es el que me empujaba y me animaba a hacer las cosas", ha señalado Vitale, nerviosa ante la ceremonia en la que recibirá el premio de manos del rey Felipe VI.